Insolvenzantrag gestellt – und warum wir dennoch nach vorne blicken

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Geschäftspartner,

heute wenden wir uns mit einer Nachricht an Sie, die uns persönlich sehr schwerfällt.

Die ZEGO Textilveredelungszentrum GmbH hat Insolvenzantrag gestellt.

Diese Entscheidung war einer der schwersten Schritte in der 37-jährigen Geschichte unseres Unternehmens. Sie wurde nicht kurzfristig getroffen, sondern erst nachdem wir sämtliche uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten geprüft und ausgeschöpft haben.

In den vergangenen Monaten haben wir mit aller Kraft für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Lieferanten gekämpft. Unser Ziel war stets, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und ZEGO auf einen stabilen Kurs zurückzuführen.

Der Cyberangriff vom 29. März 2026 hat unser Unternehmen jedoch in einem Ausmaß getroffen, das wir trotz größter Anstrengungen nicht vollständig kompensieren konnten. Die Folgen führten zu einem Produktionsausfall von nahezu sechs Wochen und zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen. Diese Auswirkungen haben unsere finanzielle Situation letztlich so stark beeinträchtigt, dass die Stellung eines Insolvenzantrags erforderlich wurde.

Dieser Schritt schmerzt uns sehr.

ZEGO steht seit vielen Jahren für Verlässlichkeit, Qualität und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Viele unserer Kunden und Lieferanten begleiten uns bereits seit langer Zeit. Aus geschäftlichen Beziehungen sind oftmals vertrauensvolle Partnerschaften, ja schon Freundschaften entstanden, für die wir außerordentlich dankbar sind.

Gerade deshalb ist es uns wichtig, Ihnen heute auch Folgendes mitzuteilen:

Eine Insolvenz bedeutet nicht automatisch das Ende eines Unternehmens.

Vielmehr bietet das Verfahren die Möglichkeit, ein Unternehmen zu restrukturieren, neu aufzustellen und wirtschaftlich zu stabilisieren. Genau dafür werden wir uns mit voller Kraft einsetzen.

Wir kämpfen weiter für den Fortbestand der ZEGO Textilveredelungszentrum GmbH.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Beteiligten tragfähige Lösungen zu entwickeln, Arbeitsplätze zu erhalten, Kundenbeziehungen fortzuführen und die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern.

Dafür benötigen wir weiterhin die Unterstützung und das Vertrauen unserer Geschäftspartner.

Wir möchten Sie daher ausdrücklich bitten, uns auch in dieser schwierigen Phase zu begleiten. Jede Form der Unterstützung, jede partnerschaftliche Zusammenarbeit und jedes entgegengebrachte Vertrauen hilft dabei, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortführung des Unternehmens zu schaffen.

Für Ihre bisherige Unterstützung, Ihre Loyalität und Ihr Vertrauen möchten wir uns von Herzen bedanken.

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen transparent informieren und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese schwierige Phase nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang für ZEGO wird.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Zenglein

ZEGO Textilveredelungszentrum GmbH